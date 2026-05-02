Levante, de Luís Castro, perde e continua na ‘zona vermelha’ da Liga espanhola
O Levante, treinado pelo português Luís Castro, foi hoje goleado por 5-1 no estádio do Villarreal e continua mergulhado no penúltimo lugar da Liga espanhola de futebol, cada vez mais perto da despromoção ao escalão secundário.
O Villarreal, que teve o internacional português Renato Veiga a tempo inteiro no centro da defesa, inaugurou o marcador aos 38 minutos, através do georgiano Georges Mikautadze, resultado que se manteve até ao intervalo, mas os visitantes empataram logo no início da segunda parte, aos 51, por intermédio de Carlos Espi.
A equipa anfitriã reagiu e construiu um triunfo volumoso no jogo da 34.ª jornada da La Liga, com golos marcados por Alberto Moleiro, aos 62 minutos, Mikautadze, que 'bisou', aos 68, o canadiano Tajon Buchanan, aos 87, e o costa-marfinense Nicolas Pepe, aos 90.
Enquanto o Villarreal consolidou o terceiro lugar no campeonato, apenas atrás do líder FC Barcelona, campeão em exercício, e do Real Madrid, o Levante manteve-se na 19.ª posição, a três pontos da zona de manutenção no escalão principal, distância que pode aumentar no fim da ronda.
