Levante, de Luís Castro, vence Alavés e regressa aos triunfos na Liga espanhola

Em Valência, dois golos tardios do suplente Carlos Espí (88 e 90+7 minutos) deram o quinto triunfo no campeonato aos anfitriões, numa altura em que os bascos jogavam em inferioridade numérica, devido à expulsão de Víctor Parada (61).



Ao ganhar pela terceira vez em 10 partidas sob orientação do técnico luso, o Levante interrompeu uma sequência de quatro derrotas e cinco duelos sem vencer e passou a contabilizar 21 pontos, quatro abaixo da zona de permanência, seguindo na 19.ª e penúltima posição.



O Alavés é 14.º classificado, com 27 pontos, e não triunfa há quatro rondas, numa prova liderada pelo campeão FC Barcelona, do português João Cancelo, com 61, contra 60 do Real Madrid, segundo, que na quarta-feira eliminou o Benfica no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.