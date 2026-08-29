Levante goleia e Luís Castro vive maior vitória no clube de Valência

Em Valência, o Levante somou o primeiro triunfo da temporada com uma segunda parte de grande nível, depois do encontro ter chegado ao intervalo empatado (2-2).



Na primeira parte, Dela, aos 24 minutos, e o francês Bardeli, aos 45+1, fizeram os golos da equipa da casa, com Bartra, aos 34, e Riquelme, aos 45+4, a marcarem para o emblema de Sevilha.



Na segunda metade, Brugue, aos 56 e 70, ‘montou’ a goleada e Olasagasti, aos 90+5, fechou a contagem.



Desde que é treinador do Levante (janeiro deste ano), Luís Castro já tinha vencido com três golos de vantagem, na estreia frente ao Sevilha, mas nunca tinha marcado cinco golos na mesma partida.



O Levante passou, assim, a somar quatro pontos na La Liga, enquanto o Bétis, que vinha de uma arranque totalmente vitorioso, manteve os seis.



