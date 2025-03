Leverkusen aproxima-se do Bayern

Depois de o Bayern Munique ter empatado em casa do Union Berlim no sábado, os ‘farmacêuticos’ tinham uma oportunidade de se aproximar, o que conseguiram, apesar de terem estado a perder por 2-0 e 3-1, colocando-se com 53 pontos, a seis do líder, enquanto o Estugarda caiu para 10.º, com 37.



Em Estugarda, o checo Patrik Schick deu o triunfo ao Bayer Leverkusen, aos 90+4 minutos, depois de o bósnio Ermedin Demirovic (15 minutos), Nick Woltemade (48) e o suíço Granti Xhaka (62), na própria baliza, terem marcado para a equipa da casa, e o neerlandês Jeremie Frimpong (56), o equatoriano Piero Hincapie (68) e Angelo Stiller (88), na própria baliza, feito os golos da equipa de Leverkusen.



O Eintracht Frankfurt segurou o quarto lugar isolado, com 45 pontos, os mesmos do Mainz (terceiro) e com mais três do que o Leipzig (quinto), depois de vencer fora o Bochum, por 3-1.



O dinamarquês Rasmus Kristensen (27), o francês Jean-Mattéo Bahoya (32) e o belga Michy Batshuayi (90+6) fizeram os golos do Frankfurt, com o filipino Gerrit Holtmann (73) a reduzir para o Bochum, 16.º e penúltimo, em lugar de play-off de manutenção.



Num encontro entre os dois últimos classificados, o Heidenheim voltou, 10 jogos depois, aos triunfos, ao bater em casa o Kiel, por 3-1, com golos Marvin Pieringer (33), do georgiano Budu Zivzivadze (47) e do ganês Sirlord Conteh (90+3), tendo Phil Harres (87) reduzido.



O Heidenheim passou a somar 19 pontos, a um do Bochum e a cinco do St. Pauli, primeira equipa em zona de manutenção, e entregou a lanterna-vermelha ao Kiel, que tem 17.