Leverkusen bate lanterna-vermelha Colónia e segura liderança da Liga alemã

O médio Jonas Hofmann quebrou a resistência dos visitantes aos 22 minutos, abrindo caminho ao triunfo tranquilo dos anfitriões, que dilataram a vantagem por intermédio do defesa neerlandês Jeremie Frimpong, aos 32, e do avançado nigeriano Victor Boniface, aos 67.



O Bayer Leverkusen recolocou-se no topo do campeonato, depois de no sábado ter sido ultrapassado pelo Estugarda e pelo Borussia de Dortmund, que hoje regressaram aos segundo e terceiro lugares, respetivamente, a um e dois pontos de distância do comandante.



O Estugarda impôs-se por 3-1 ao Wolfsburgo, com um 'hat-trick' de Serhou Guirassy, melhor marcador da Liga, com 13 golos, enquanto o Borussia bateu por 4-2 o Union Berlim, quatro dias após a equipa da capital alemã ter perdido por 3-2 na receção ao Sporting de Braga, para a Liga dos Campeões.



Ainda hoje, o Bayern Munique, campeão nos últimos 11 anos e atual quinto colocado, pode igualar a formação de Dortmund, caso vença o Friburgo, o que lhe permitirá também ultrapassar o Hoffenheim, que no sábado subiu ao quarto posto, ao vencer o Werder Bremen, por 3-2.