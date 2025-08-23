Leverkusen batido pelo Hoffenheim na Liga alemã, Dortmund empata com St. Pauli

Comandado pela primeira vez na prova pelo treinador neerlandês Erik ten Hag, antecessor do português Ruben Amorim nos ingleses do Manchester United, o Leverkusen esteve na frente do marcador, com um golo do reforço inglês Jarell Quansah, aos seis minutos, mas o Hoffenheim deu a volta pelo kosovar Fisnik Asllani, aos 25, e por Tim Lemperle, aos 52.



Os ‘farmacêuticos’ voltaram a perder na ronda de abertura da Bundesliga três temporadas depois, sendo que, nas últimas duas edições, conquistaram um inédito título, em 2023/24, e terminaram na segunda posição, atrás do atual campeão Bayern Munique, em 2024/25.



Vitorioso na primeira jornada há 10 temporadas, o Borussia Dortmund esteve prestes a dilatar esse registo, mas deixou-se empatar frente ao St. Pauli, ao sofrer dois golos depois da expulsão com cartão vermelho direto do italiano Filippo Mané, aos 85 minutos.



O luxemburguês Danel Sinani, de penálti, aos 86 minutos, e o sueco Eric Smith, aos 89, resgataram o empate para os anfitriões, que já tinham respondido ao tento inaugural do guineense Serhou Guirassy, aos 34, pelo beninense Andréas Hountondji, aos 50, antes de Waldemar Anton, aos 67, e de Julian Brandt, aos 74, terem adiantado os ‘schwarzgelben’.



St. Pauli, no qual o luso-francês Mathias Pereira Lage foi titular, e Borussia Dortmund, que ainda falhou uma grande penalidade por Guirassy, aos 39 minutos, fixaram a primeira igualdade na prova e perderam terreno para os seis clubes vitoriosos até agora na ronda.



Eintracht Frankfurt, Wolfsburgo, Augsburgo, Union Berlim e Hoffenheim juntaram-se na frente ao Bayern Munique, recordista de títulos de campeão alemão (34), que tinha goleado em casa o Leipzig (6-0), na sexta-feira, no arranque da 63.ª edição da Bundesliga.



Deixando o luso-angolano Aurélio Buta no banco de suplentes, o Eintracht Frankfurt ganhou na receção ao Werder Bremen (4-1), com golos do turco Can Uzun, do francês Jean-Mattéo Bahoya, por duas vezes, e de Ansgar Knauff, contra um de Justin Njinmah.



Já o grego Dimitrios Giannoulis, o francês Chrislain Matsima e Marius Wolf construíram o triunfo fora do Augsburgo perante o Friburgo (3-1), que reduziu pelo ítalo-alemão Vincenzo Grifo, de penálti.



Igual resultado teve o Wolfsburgo na visita ao Heidenheim (3-1), derrotado com tentos do dinamarquês Andreas Skov Olsen, do sueco Mattias Svanberg e do argelino Mohamed Amoura - associado ao interesse do Benfica -, de grande penalidade, por entre um do brasileiro Léo Scienza.



Desfalcado do defesa central português Diogo Leite, por lesão, o Union Berlim contou com um ‘bis’ de Ilyas Ansah para bater em casa o Estugarda (2-1), que viu o suplente Tiago Tomás reduzir perto do fim de calcanhar, na primeira partida da segunda passagem pelos suábios do avançado luso, agora com 15 remates certeiros em 100 jogos na Liga alemã.



A jornada inaugural da edição 2025/26 da Bundesliga termina no domingo, com as visitas dos promovidos Colónia e Hamburgo ao Mainz e ao Borussia Mönchengladbach, respetivamente.



