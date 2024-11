Leverkusen empata a zero e pode ficar mais longe do topo na Alemanha

O campeão Bayer Leverkusen empatou hoje a zero na receção ao Estugarda, no arranque da nona jornada da Liga alemã de futebol, e pode ficar mais longe de Bayern Munique e Leipzig, a dupla de líderes.

O Leverkusen desperdiçou várias oportunidades em toda a partida e não conseguiu fugir ao segundo empate nos últimos três jogos, situação que pode deixar a equipa de Xabi Alonso a sete pontos da frente.



Para já, o Bayer soma 16 pontos no terceiro lugar e está a quatro de Bayern Munique e Leipzig, emblema que esta temporada vai defrontar o Sporting na Liga dos Campeões.



No sábado, o Bayern, de Raphaël Guerreiro e João Palhinha, e próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, recebe o Union Berlim, enquanto o Leipzig, de André Silva, vai ao campo do Borussia Dortmund.



O Estugarda, a equipa sensação da Bundesliga na última temporada, segue no sétimo posto, com 13 pontos.