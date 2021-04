Leverkusen empata e perde terreno na Bundesliga

Os "farmacêuticos", que chegaram a liderar o campeonato em dezembro, somaram apenas quatro vitórias nos 15 jogos disputados em 2021, sendo que, desde então, não lograram sequer duas vitórias seguidas na competição.Quando faltam seis rondas para o final, o Leverkusen é sexto classificado, com 44 pontos, estando já a nove do "top-4", que dá acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões, além de ter deixado o Borussia Dortmund isolar-se no quinto posto, com mais dois.

Já o Hoffenheim, conseguiu o primeiro ponto nas últimas quatro partidas e segue em 12.º lugar, com 31 pontos.