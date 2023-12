Leverkusen empate em Estugarda e aproveita desaire do Bayer Munique

A equipa anfitriã inaugurou o marcador pouco antes do intervalo, aos 40 minutos, através de Chris Fuhrich, mas Florian Wirtz restabeleceu a igualdade no início da segunda parte, aos 47, consumando o segundo empate consecutivo dos visitantes, após ter obtido o mesmo resultado na receção ao Borussia Dortmund, na ronda anterior.



O Bayer Leverkusen mantém-se como a única equipa invicta na Bundesliga e aumentou para quatro pontos a vantagem sobre o Bayern Munique (poderiam ser seis, se tivesse vencido), segundo classificado, que sofreu no sábado a primeira derrota na prova, e logo por 5-1, no recinto do Eintracht Frankfurt.



A equipa bávara, campeã alemã nos últimos 11 anos, não só falhou a possibilidade de apanhar o Bayer Leverkusen, pressionando os 'farmacêuticos' para o jogo de hoje (até porque tem um jogo em atraso), como ficou à mercê do Estugarda, terceiro classificado, agora a apenas um ponto de distancia do Bayern Munique.



Também no sábado, o Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, quebrou a série de 16 jogos sem ganhar (em todas as competições) e abandonou o último lugar, deixando mesmo a zona de despromoção, graças ao triunfo por 3-1 na receção ao Borussia Mönchengladbach.



O Leipzig aproveitou a vantagem de atuar durante 75 minutos com mais um jogador, devido à expulsão do defesa Mats Hummels, para se impor por 3-2 no estádio do Borussia Dortmund e consolidar o quarto lugar, aumentando para quatro pontos a vantagem sobre o adversário de sábado, que ocupa a quinta posição.