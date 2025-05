Leverkusen perde no adeus de Xabi à BayArena

O neerlandês Jeremie Frimpong até adiantou os 'farmacêuticos', que conquistaram um inédito título de campeão da Bundesliga na última temporada, aos 31 minutos, mas a resposta do Dortmund foi rápida e, apenas dois minutos depois, Julian Brandt igualou o marcador, com Julian Ryerson a colocar o Dortmund em vantagem pouco antes do intervalo, aos 43.



Neste encontro da 33.ª e penúltima jornada, Karim Adeyemi e Serhou Guirassy, aos 73 e 77, reforçaram a vantagem para os forasteiros, com Jonas Hofmann a marcar o último golo do jogo aos 90+2, sem impedir a derrota do Leverkusen, que ocupa a segunda posição da Bundesliga, com 68 pontos, a 11 do líder Bayern Munique (79), que já garantiu matematicamente o título nesta época.



O Borussia Dortmund segue no quinto lugar, com 54 pontos, menos um do que o Friburgo (que está no quarto e último posto com direito a acesso à 'liga milionária').



Por seu turno, o terceiro classificado, Eintracht Frankfurt, cedeu hoje um empate em casa frente ao St. Pauli (14.º com 32), por 2-2, seguindo com 57 pontos.