Leverkusen quebra invencibilidade do Frankfurt na estreia de Kasper Hjulmand

Na BayArena, os ‘farmacêuticos’ marcaram pelo espanhol Alejandro Grimaldo, ex-lateral esquerdo do Benfica, aos 10 e 90+8 minutos, e pelo checo Patrik Schick, de penálti, aos 45+4, num encontro em que jogaram em inferioridade numérica na derradeira meia hora.



Com o lateral direito luso-angolano Aurélio Buta no banco de suplentes, os visitantes ainda reduziram através do turco-alemão Can Uzun, aos 52 minutos, e tentaram capitalizar as expulsões do capitão Robert Andrich, aos 59, e do suplente argentino Ezequiel Fernández, em estreia pelos anfitriões, já aos 90+2, mas não conseguiram prolongar a invencibilidade na Bundesliga.



Depois de um empate e uma derrota, ainda sob orientação do neerlandês Erik ten Hag, o vice-campeão germânico Bayer Leverkusen subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com quatro pontos, dois abaixo do Eintracht Frankfurt, terceiro, que era uma das três equipas totalmente vitoriosas antes da interrupção da prova para os jogos das seleções nacionais.



O campeão Bayern Munique e Colónia podem distanciar-se no topo no sábado, quando os bávaros receberem o promovido Hamburgo, enquanto o vencedor da II Liga alemã na temporada passada, que regressou igualmente ao escalão principal, visita o Wolfsburgo.



Leverkusen e Frankfurt integram o quarteto de representantes da Alemanha na fase de liga da Liga dos Campeões, com os ‘farmacêuticos’ a serem adversários do Benfica.



