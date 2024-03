Leverkusen soma sétimo triunfo seguido e lidera Bundesliga com 10 pontos de vantagem

Na BayArena, a expulsão do defesa Moritz Jenz, aos 28 minutos, revelou-se crucial para o desfecho da partida, com os ‘farmacêuticos’ a colocarem-se em vantagem ainda antes do tempo de descanso, por intermédio do nigeriano Nathan Tela (37).



Florian Wirtz, aos 86 minutos, selou o triunfo para a equipa de Xabi Alonso, que contabiliza 67 pontos na liderança, mais 10 do que o Bayern Munique.



Já o Wolfsburgo, que teve Tiago Tomás na equipa inicial, é 13.º, com 25.



O Eintracht Frankfurt, com o português Buta entre os suplentes, consolidou a sexta posição europeia, com 40 pontos, ao vencer por 3-1 na receção ao perseguidor Hoffenheim (sétimo, com 33), que terminou com nove jogadores em campo.



O antigo central do Benfica John Brooks abriu o ativo para o Hoffenheim, logo aos seis minutos, mas viria a receber ordem de expulsão, aos 22, e os locais aproveitaram para restabelecer a igualdade por Robin Koch (32).



No segundo tempo, Dina Ebimbe (50) foi o autor do 2-1 e Mario Götze (64) ampliou o resultado para dois golos de diferença, antes de Kabak seguir o caminho dos balneários antes do apito final.



Com Gonçalo Paciência em campo a partir dos 60 minutos, o Bochum (15.º) somou o terceiro desaire seguido na Bundesliga, desta vez na receção ao oitavo classificado Friburgo (2-1).