Levski Sófia quebra domínio do Ludogorets e é campeão da Bulgária 17 anos depois

Um golo de Dugandzic, aos 78 minutos, bastou para dar o título à equipa orientada pelo espanhol Julio Velázquez, antigo treinador do Belenenses, Vitória de Setúbal e Marítimo, pela primeira vez desde 2009.



Também campeão é o português Aldair Neves, que hoje foi suplente utilizado, ajudando ao 27.º título do clube da capital búlgara, que agora soma 76 pontos, contra 62 do CSKA e 60 do Ludogorets.



O emblema de Razgrad, de resto, procurava este ano o 15.º título nacional seguido, o que seria um recorde do futebol mundial, mas terá de se ‘contentar’ com ter ganho nas últimas 14 temporadas de seguida.



No início da época, o Levski Sófia cruzou-se com o Sporting de Braga, na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, sendo eliminado apenas no prolongamento ante o eventual semifinalista da competição.