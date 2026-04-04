Lewandowski decide para o Barcelona no final
Num duelo marcado pela intensidade e por decisões cruciais do VAR, a equipa de Hansi Flick aproveitou o deslize do Real Madrid (que perdeu 2-1 frente ao Maiorca) para alargar a vantagem no topo da tabela para sete pontos, após vencer por 2-1 no terreno do Atlético de Madrid.
O Atlético de Madrid inaugurou o marcador aos 39 minutos através de Giuliano Simeone. No entanto, a resposta dos catalães foi imediata, com Marcus Rashford a empatar a partida apenas três minutos depois, aos 42'.
Já nos descontos da primeira parte, o Atlético ficou reduzido a dez unidades após a expulsão de Nicolás González (45+7').