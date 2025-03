Lewandowski defronta o Benfica

O polaco tinha ficado fora da ficha de jogo com o Osasuna, da Liga espanhola, que acabou por não se realizar devido à morte repentina do médico dos "blaugrana" Carles Miñarro García antes do encontro.



De fora das escolhas do treinador alemão Hansi Flick está o defesa espanhol Pau Cubarsí, que foi expulso no encontro da primeira mão, no Estádio da Luz, na qual o FC Barcelona ganhou por 1-0, com um golo do brasileiro Raphinha.



O FC Barcelona recebe hoje o Benfica, às 17h45, num encontro que será dirigido pelo francês François Letexier.