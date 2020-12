Lewandowski desportista europeu do ano para agências de notícias

O avançado do Bayern Munique, que já tinha sido escolhido como melhor futebolista do ano pela FIFA, depois de vencer a Liga dos Campeões e a liga alemã pelo Bayern Munique, é o terceiro polaco a ser escolhido para este prémio, que começou a ser entregue em 1958.



Antes de Lewandowski, que recebeu 180 votos, apenas dois polacos tinham sido eleitos, o atleta Zdzislaw Krzyszkowiak, na edição inicial, e Irena Szewinska, vencedora de sete medalhas olímpicas, em 1966 e 1974.



Vencedor em 2019, o piloto britânico Lewis Hamilton foi segundo, a quatro votos de Lewandowski, e o sueco Armand Duplantis, recordista do salto com vara, foi terceiro, a 11.



Cristiano Ronaldo, avançado da Juventus, que, em 2016 e 2017, se tornou o primeiro português e era o único futebolista a ser distinguido com este prémio, foi 16.º classificado, com 17 pontos.







- Lista dos 20 mais votados:



1. Robert Lewandowski, Pol (futebol), 180 pontos



2. Lewis Hamilton, GB (Fórmula 1), 176



3. Armand Duplantis, Sue (atletismo), 169



4. Novak Djokovic, Ser (ténis), 85



5. Rafael Nadal, Esp (ténis), 72



6. Primoz Roglic, Esl (ciclismo), 64



7. Tadej Pogacar, Esl (ciclismo), 52



8. Giannis Antetokounmpo, Gre (basquetebol), 42



9. Iga Swiatek, Pol (ténis), 32



10. Therese Johaug, Nor (esqui nórdico), 28



11. Sifan Hassan, Hol (atletismo), 27



12. Joan Mir, Esp (Moto GP), 22



13. Dorothea Wierer, Ita (biatlo), 21



14. Dominic Thiem, Aut (ténis), 19



. Anna van der Breggen, Hol (ciclismo), 19



16. Cristiano Ronaldo, Por (futebol), 17



17. Marte Olsson Roisland, Nor (biatlo), 16



18. Luca Doncic, Esl (basquetebol), 15



. Federica Brignone, Ita (esqui alpino), 15



. Johannes Tignes Boe, Nor (biatlo), 15