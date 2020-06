Lewandowski é o jogador estrangeiro a marcar mais golos numa época na Bundesliga

Na 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga, Lewandowski, de 31 anos, marcou dois golos no triunfo caseiro do Bayern Munique sobre o Friburgo (3-1) e passou a somar um total de 33, número nunca alcançado por um jogador não alemão na competição.



Em 2016/2017, ao serviço do Borussia Dortmund, Aubameyang fez 31 golos.



Lewandowski, que cumpre a sua 10.ª temporada na Bundesliga (as primeiras quatro ao serviço do Borussia Dortmund), juntou-se ainda aos lendários Dieter Muller e Gerd Muller no restrito grupo de jogadores que marcaram 33 ou mais golos na competição em apenas uma temporada.



O recorde pertence mesmo a Gerd Muller, que fez 40, em 1971/72, com o Bayern Munique.



O avançado polaco continua também a ser o terceiro melhor marcador de sempre da Bundesliga, com 235 golos, atrás de Klaus Fischer, segundo com 268, e precisamente de Gerd Muller, primeiro com 365.