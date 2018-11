Lewandowski nos convocados da Polónia para o duelo com Portugal

Lusa Comentários 06 Nov, 2018, 16:56 | Futebol Internacional

Apesar de a Polónia já estar relegada no Grupo 3 da Liga A, o avançado do Bayern Munique continua a fazer parte das opções do selecionador Jerzy Brzeczek, que operou duas estreias, com as chamadas do defesa Hubert Matynia e do avançado Adam Buksa, ambos jogadores do Pogon.



A Polónia recebe a República Checa a 15 de novembro, em Gdansk, e visita Guimarães, a 20, para defrontar Portugal, num encontro que poderá ser decisivo para as contas da seleção lusa, caso seja derrotada pela Itália, em San Siro, Milão, dias antes.



Lista dos convocados:



- Guarda-redes: Lukasz Fabiański (West Ham, Ing), Lukasz Skorupski (Bolonha, Ita) e Wojciech Szczesny (Juventus, Ita)





- Defesas: Jan Bednarek (Southampton, Ing), Bartosz Bereszynski (Sampdoria, Ita), Kamil Glik (AS Monaco, Fra), Artur Jędrzejczyk (Legia Varsóvia, Pol), Marcin Kamiński (Fortuna Dusseldorf, Ale), Tomasz Kędziora (Dynamo Kiev, Ucr), Hubert Matynia (Pogon), Pawel Olkowski (Bolton Wanderers, Ing) e Rafal Pietrzak (Wisla Kraków)





- Médios: Jakub Blaszczykowski (Wolfsburgo, Ale), Przemyslaw Frankowski (Jagiellonia Bialystok), Jacek Góralski (Ludogorets, Bul), Kamil Grosicki (Hull City, Ing), Damian Kądzior (Dinamo Zagreb, Cro), Mateusz Klich (Leeds United, Ing), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moscovo, Rus), Damian Szymański (Wisla Plock) e Piotr Zieliński (Nápoles, Ita)





Adam Buksa (Pogon), Robert Lewandowski (Bayern Munique, Ale), Arkadiusz Milik (Nápoles, Ita) e Krzysztof Piatek (Génova, Ita)