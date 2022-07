Lewandowski quer ajudar FC Barcelona a regressar ao topo

”, afirmou Lewandowski, em Miami, dois dias depois de os dirigentes do clube alemão terem confirmado a existência de um acordo com o FC Barcelona para a transferência do ponta de lança.e que fazê-lo num clube com a dimensão do FC Barcelona representa “”, apesar de também constituir “” para a sua vida privada.”, observou aos meios de informação do clube.O veterano jogador, de 34 anos, que foi eleito pela FIFA o melhor futebolista mundial nas últimas duas épocas, explicou que a decisão de deixar o Bayern Munique, após oito épocas a representar os germânicos, “se tornou mais fácil” após falar com o treinador dos catalães, Xavi Hernández.“Desde o primeiro momento que falei com ele, vi que as suas ideias coincidiam com as minhas.”, sustentou.De acordo com os órgãos de comunicação social, o FC Barcelona, que nos últimos anos tem sofrido fortes constrangimentos financeiros, pagará 45 milhões de euros (ME), acrescidos de possíveis cinco ME em função da concretização de objetivos, pela contratação do avançado polaco por três épocas.