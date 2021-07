Libertadores. Fluminense entra a vencer nos oitavos de final

Os outros dois encontros, também envolvendo equipas brasileiras, terminaram com igualdades, um deles no La Bombonera, em Buenos Aires, onde o Boca Juniors não conseguiu melhor do que um "nulo" na receção ao Atlético Mineiro.A formação da casa ainda marcou um golo na parte final da primeira parte, mas, depois de muito tempo e de uma consulta tardia às imagens do VAR, o árbitro colombiano Andrés Rojas anulou o tento a Diego González, por um empurrão na jogada.Por seu lado, o São Paulo ficou em desvantagem – uma vez que na América do Sul ainda se mantém a regra dos golos fora -, ao empatar 1-1 na receção aos argentinos do Racing Avellaneda.O conjunto paulista adiantou-se no marcador aos 35 minutos, por intermédio de Vítor, que tinha entrado aos 28, mas, ainda na primeira parte, aos 45+1, Copetti restabeleceu a igualdade, que não se alterou na segunda parte.

Para esta quarta-feira estão agendados mais quatro encontros da primeira mão dos "oitavos", incluindo a deslocação do campeão em título Palmeiras, de Abel Ferreira, ao reduto dos chilenos do Universidad Católica.