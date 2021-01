Libertadores. Palmeiras e Santos em final "carioca"

Numa edição 2020 que se prolongou para 2021 por culpa da pandemia da covid-19, o "verdão" tenta repetir o título inédito de 1999, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, enquanto o Santos quer replicar os feitos de Pelé (1962 e 1963) e Neymar (2011), no que será para ambos a quinta final.O ex-avançado benfiquista Gabriel Barbosa foi o herói do "mengão", com um "bis" na parte final, aos 89 e 90+2 minutos, depois do colombiano Rafael Santos Borré dar vantagem aos "milionários", que lideraram desde os 14 minutos.





Agora, um ano, dois meses e uma semana depois, um novo treinador português tem a hipótese de conquistar o troféu, e com um percurso muito semelhante na prova, já que, como Jesus, também Abel Ferreira apanhou o Palmeiras nos oitavos de final.O Palmeiras superou tranquilamente Delfín (8-1 no conjunto dos dois jogos) e Libertad (4-1), mas sofreu face ao conjunto de Marcelo Gallardo, ao perder por 2-0 em casa, depois de um sensacional triunfo por 3-0 na Argentina.Para a história, ficam os resultados, mas é inquestionável que, na segunda mão das meias-finais, os argentinos foram claramente prejudicados pela arbitragem, VAR incluído, que, entre outras coisas, lhes escamoteou um terceiro golo legal.





Os brasileiros agradeceram e seguiram em frente, para um embate 100% brasileiro com o Santos, que chegou à final sob o comando de Cuca, mas num trajeto iniciado sob o comando de Jesualdo Ferreira, vencedor dos dois primeiros jogos da fase de grupos.Desta forma, ficou assegurado mais um título para o Brasil e uma terceira final "canarinha", depois de duas consecutivas com o São Paulo, que bateu o Athletico Paranaense, em 2005, e perdeu com o Internacional de Porto Alegre, em 2006.





O Palmeiras chega ao Maracanã por cima, tendo em conta o que fez no Brasileirão, no qual soma mais sete pontos do que o Santos, face ao qual não perdeu no confronto direto: venceu em casa por 2-1, ainda liderado por Vanderlei Luxemburgo, e empatou 2-2 fora.Na antecâmara da final, na terça-feira, em jogos em atraso do Brasileirão, o Palmeiras empatou 1-1 na receção ao Vasco da Gama e o Santos perdeu 2-0 no reduto do Atlético de Mineiro, sendo que ambos pouparam, aparentemente, todos os titulares.O encontro entre Palmeiras e Santos, da final da 61.ª edição da Taça Libertadores em futebol, está marcado para sábado, numa Estádio Maracanã quase despedido de público, no Rio de Janeiro, a partir das 17h00 locais (20h00 em Lisboa).