Libertadores. Palmeiras vence no Chile com penálti polémico

Em Santiago, na primeira mão dos "oitavos", um penálti polémico de Raphael Veiga, aos 42 minutos, selou o triunfo do "verdão", que somou o 13.º jogo consecutivo fora sem perder na prova, série em que só cedeu três empates e venceu os cinco últimos jogos.



A equipa da casa dominou a primeira parte, mas Guido Valencia e Zampedri falharam boas ocasiões e, aos 42 minutos, o Palmeiras adiantou-se no marcador, num penálti de Raphael Veiga, a castigar mão de Lanaro, de costas, num remate à queima de Deyverson.



Nos descontos, Felipe Gutiérrez atirou à barra num livre e, na recarga, Valencia cabeceou para Zé Rafael cortar sobre a linha.



A formação anfitriã continuou a tentar chegar ao empate na segunda parte, mas o Palmeiras defendeu-se melhor, não permitindo grandes oportunidades ao adversário, e foi mais perigoso no contra-ataque, embora sem criar ocasiões.



No caso de seguir em frente, o Palmeiras defrontar nos quartos de final o vencedor da eliminatória entre os compatriotas do São Paulo e os argentinos do Racing Avellaneda, que se defrontaram na terça-feira, tendo-se registado um empate 1-1 no Brasil.



Em relação aos outros embates de terça-feira, o Fluminense venceu por 2-0 no reduto do Cerro Porteño, com tentos de Nenê (49 minutos) e Egídio (61), e o Atlético Mineiro empatou 0-0 com o Boca Juniors, no La Bombonera.



Na quarta-feira, o Velez Sarsfield recebeu e bateu o Barcelona do Equador por 1-0, com um golo de Juan Martín Lucero, logo aos sete minutos.