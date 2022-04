Libertadores. Pedro Caixinha vence e Renato Paiva empata

A equipa argentina do Talleres Córdoba chegou ao triunfo com um golo solitário de Matias Esquivel, aos 65 minutos, e somou os mesmos seis pontos no Grupo H que os brasileiros do Flamengo.



Os chilenos da Universidad Católica têm três pontos, enquanto o Sporting Cristal ainda não pontuou.



Já o Independiente del Valle, treinado pelo português Renato Paiva, empatou 1-1 na receção ao Atlético Mineiro, em jogo da terceira jornada do Grupo D.



A jogar em casa, a equipa equatoriana viu os brasileiros adiantarem-se no marcador logo aos sete minutos, com um golo de Hulk, mas conseguiu chegar ao empate por Junior Sornoza, aos 50.



Com este empate, a equipa de Renato Paiva está em primeiro no grupo, com cinco pontos, os mesmos do Atlético Mineiro, enquanto os colombianos do Tolima somam um, tal como os brasileiros do América.



O Corinthians, treinado pelo português Vítor Pereira, venceu os argentinos do Boca Juniors por 2-0, e lidera o Grupo E com seis pontos em três jogos.