Líder Arsenal vence último Wolverhampton com dois autogolos na Liga inglesa

Em Londres, os ‘gunners’ desbloquearam o marcador de forma caricata aos 70 minutos, quando o capitão Bukayo Saka cobrou um canto na direita e a bola tocou no poste mais distante, entrando na baliza após ressaltar num braço do guarda-redes Sam Johnstone.



Os ‘wolves’ empataram pelo suplente nigeriano Tolu Arokodare, aos 90, mas acabariam por ceder a 14.ª derrota em 16 duelos aos 90+4, com o colombiano Yerson Mosquera a emendar de cabeça para a própria baliza um cruzamento igualmente na direita de Saka.



O Arsenal voltou às vitórias no campeonato, após a derrota sofrida já nos descontos no terreno do Aston Villa (2-1), na última ronda, e leva 36 pontos, contra 31 do Manchester City, segundo, que visitará o Crystal Palace no domingo, tal como o Aston Villa, terceiro, com 30, alinha fora ante o antepenúltimo West Ham, do português Nuno Espírito Santo.



Na ponta oposta da classificação, o Wolverhampton ocupa a 20.ª e última posição, com apenas dois pontos em 48 possíveis, num dos dois piores registos à 16.ª ronda desde a fundação da Premier League, em 1992/93, tal como teve o Sheffield United em 2020/21.



O defesa central português e capitão Toti Gomes foi titular nos ‘wolves’, que deixaram o guarda-redes José Sá no banco e tiveram o extremo Rodrigo Gomes de fora, por lesão.



Toti tornou-se o 22º jogador português a alcançar os 100 encontros na Premier League, prova na qual só a Noruega (24), os Países Baixos (30), o Brasil (21), a Espanha (40), a República da Irlanda (56) e a França (59) apresentam mais atletas acima dessa fasquia.



O Wolverhampton perdeu pela nona vez seguida no campeonato - cinco das quais sob comando do galês Rob Edwards, que rendeu em novembro o português Vítor Pereira -, estando a 13 pontos do Leeds, 16.º, e do Nottingham Forest, 17.º, que ainda vão jogar.