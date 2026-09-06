Futebol Internacional
Líder Barcelona `passeia` em Valência
O FC Barcelona ultrapassou sem dificuldades o Valência (5-0), em jogo da quarta jornada da Liga espanhola, e isolou-se na liderança da competição só com vitórias.
No Estádio Mestalla, em Valência, os ‘culés’ quiserem resolver a partida o mais rápido possível e aos 22 minutos já venciam por 2-0, face aos golos de Lamine Yamal (seis) e Fermín.
No segundo tempo, o ex-Sporting e Vitória de Guimarães Raphinha assinou o 3-0, quando decorria o minuto 50, Pedri foi o autor do quarto, aos 79, e Lamine Yamal bisou, aos 84.
O internacional luso João Cancelo continua com vida difícil no barça, uma vez que hoje não foi chamado a entrar, isto depois de ter somado apenas 28 minutos nos últimos três encontros oficiais.
Este desfecho deixou o emblema catalão isolado no topo da La Liga, com 12 pontos em outros tantos possíveis, contra os nove de Real Madrid, segundo classificado, de José Mourinho e Bernardo Silva, e Bétis (terceiro).
Já o Valência continua sem ganhar na prova e soma apenas um, na cauda da tabela.
No segundo tempo, o ex-Sporting e Vitória de Guimarães Raphinha assinou o 3-0, quando decorria o minuto 50, Pedri foi o autor do quarto, aos 79, e Lamine Yamal bisou, aos 84.
O internacional luso João Cancelo continua com vida difícil no barça, uma vez que hoje não foi chamado a entrar, isto depois de ter somado apenas 28 minutos nos últimos três encontros oficiais.
Este desfecho deixou o emblema catalão isolado no topo da La Liga, com 12 pontos em outros tantos possíveis, contra os nove de Real Madrid, segundo classificado, de José Mourinho e Bernardo Silva, e Bétis (terceiro).
Já o Valência continua sem ganhar na prova e soma apenas um, na cauda da tabela.
(Com Lusa)