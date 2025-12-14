Futebol Internacional
Líder Bayern Munique cede empate com último classificado Mainz
O Bayern Munique empatou hoje em casa com o Mainz (2-2), o 'lanterna vermelha' da Liga alemã de futebol, com o terceiro classificado Borussia Dortmund a dividir também pontos (1-1) na partida contra o Friburgo.
O jovem médio Lennart Karl, de 17 anos, continua a impor-se no 'onze' dos bávaros e, depois de ter marcado um golo há cinco dias na vitória sobre o Sporting (3-1) para a Liga dos Campeões, voltou a faturar, abrindo o marcador aos 29 minutos.
Mas os visitantes reagiram ainda antes do intervalo, aos 45+2, por intermédio do defesa polaco Kacper Potulski, e o jogo da 14.ª ronda da Bundesliga chegou empatado ao intervalo.
Na segunda metade, e apesar do natural domínio do Bayern Munique - com o internacional português Raphaël Guerreiro no banco -, o sul-coreano Jae-Sung Lee colocou o Mainz na frente do marcador, aos 67, e a resistência do último classificado só terminou aos 87, quando o 'inevitável' Harry Kane restabeleceu a igualdade da marca dos onze metros.
Apesar do empate, o Bayern Munique reforçou a liderança folgada (38 pontos), já que o Leipzig perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do Union Berlim na sexta-feira, mantendo os 29 pontos, ao passo que o Mainz continua na cauda da tabela, no 18.º posto, com apenas sete pontos.
Já o Borussia Dortmund, com o avançado português Fábio Silva a titular (foi substituído logo aos 56 minutos), não foi além de um empate na visita ao Friburgo (nono com 17), apesar de o argelino Ramy Bensebaini ter adiantado a formação que segue em terceiro, também com 29 pontos, aos 31 minutos.
No segundo tempo, o atacante Lucas Holer igualou a contagem, aos 75, numa altura em que a formação de Dortmund já estava reduzida a 10 unidades, após expulsão de Jobe Bellingham, aos 53.
E o Friburgo até voltou a introduzir a bola na baliza, aos 86, através do ponta de lança croata Igor Matanovic, mas o VAR anulou a jogada por fora de jogo e o empate prevaleceu.
