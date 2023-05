Líder Bayern Munique goleia Schalke 04 e pressiona pretendente Borussia Dortmund

Os bávaros foram implacáveis ante um adversário que está em posição de descida, colocando, à condição, um fosso de quatro pontos (68-64) para o Dortmund, que esta tarde recebe o Borussia Mönchengladbach, 11.º.



Os anfitriões inauguraram o marcador aos 21 minutos, com Thomas Muller, à entrada da área, a rematar colocado, após um ‘rendilhado’ ofensivo da sua equipa: sete minutos depois, o VAR alertou para uma falta na área e Joshua Kimmich converteu a respetiva grande penalidade.



João Cancelo brilhou no terceiro tento, aos 50, ao ‘sentar’ um contrário e assistir, atrasado, para Serge Gnabry, que atirou entre o guarda-redes e o primeiro poste. O avançado faria, aos 65 minutos, o quarto, aproveitando um erro contrário para correr isolado todo o meio-campo contrário e fintar o guarda-redes.



Aos 80, foi a vez de o jovem francês Mathys Tel surgir desmarcado na área a fazer o quinto e, aos 90+3, foi o marroquino Noussair Mazraoui a sentenciar a goleada.



Com somente um triunfo nas últimas cinco partidas, o Union Berlim, do defesa luso Diogo Leite, chegou aos 3-0 sobre o Friburgo, permitiu o 3-2 e, quando o adversário estava por cima, conseguiu o 4-2 e o regresso aos triunfos, que o coloca em terceiro, com 59 pontos, mais dois do que o Leipzig, que no domingo recebe o Werder Bremen.



O defesa português Buta ajudou ao fim do longo jejum do Eintracht Frankfurt, que não vencia há já 10 encontros, marcando o segundo tento no triunfo por 3-0 sobre o Mainz, a quem destronou do oitavo posto.



Há seis jogos sem vencer, o Bochum impôs-se ao Augusburgo por 3-2, contando com um autogolo de um contrário para fugir aos lugares de despromoção, com 31 pontos, apenas um ponto de vantagem para o Schake 04, enquanto o Augsburgo soma 34.



O Wolfsburgo subiu, provisoriamente, a sexto, com direito a Liga Conferência Europa, após bater o Hoffenheim por 2-1, deixando o rival somente dois pontos acima da 'linha de água', com 32.