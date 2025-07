Líder Cruzeiro, de Leonardo Jardim, quebra série invicta de 11 jogos no Brasileirão

Em Belo Horizonte, os anfitriões adiantaram-se logo aos quatro minutos, com um golo de Kaio Jorge, melhor marcador da prova, agora com 13 remates certeiros, mas um ‘bis’ do paraguaio Antonio Galeano, aos 39 e 60, assegurou o triunfo do conjunto de Fortaleza.



O Cruzeiro averbou o segundo jogo sem vencer e a terceira derrota no campeonato - a primeira na condição de anfitrião -, para interromper uma série de oito vitórias e três empates, permanecendo com 34 pontos, contra 33 do Flamengo e 32 do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que fecham o pódio e têm menos duas partidas.



Em todas as competições, a equipa comandada por Leonardo Jardim, que se sagrou campeã brasileira pela última vez em 2014, não perdia há 16 encontros e três meses exatos.



Com o defesa direito luso Rafael Ramos a partir dos 84 minutos, o Ceará inverteu uma sequência de três derrotas e apenas uma vitória nas derradeiras seis jornadas do Brasileirão, subindo ao nono lugar, com 21 pontos e um jogo em atraso.