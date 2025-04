Líder FC Barcelona empata com Betis e fica com quatro pontos à maior sobre Real

Os ‘blaugrana’ adiantaram-se logo ao sétimo minuto, quando Gavi concluiu uma jogada dinamizada entre Lamine Yamal e Ferran Torres e marcou no 100.º jogo na prova - não tendo festejado o golo por respeito a um dos clubes da sua formação -, mas o brasileiro Natan igualou de cabeça, aos 17, na sequência do canto do argentino Giovani Lo Celso.



O médio português William Carvalho jogou a meia hora final e Guilherme Fernandes foi suplente não utilizado no Betis, invicto há sete jornadas e situado de forma provisória na quinta posição, com 48 pontos, um acima do Villarreal, sexto e anfitrião no domingo do Athletic Bilbau, quarto e em zona de acesso à Liga dos Campeões de 2025/26, com 53.



A quatro dias de receber os alemães do Borussia Dortmund, vice-campeões europeus, para a primeira mão dos quartos de final da ‘Champions’, o FC Barcelona falhou o 10.º triunfo consecutivo na Liga espanhola e tem agora 67 pontos, contra 63 do Real Madrid, segundo colocado, e 57 do Atlético de Madrid, terceiro, que visita o Sevilha no domingo.



Os catalães podiam ter fechado a ronda com seis pontos de avanço sobre os detentores do troféu, cuja sequência de três êxitos na prova foi interrompida com uma derrota tardia face ao Valência (1-2), antes de visitarem os ingleses do Arsenal na Liga dos Campeões.



A tarde desinspirada dos ‘merengues’ começou aos 13 minutos, quando o guarda-redes georgiano Giorgi Mamardashvili defendeu uma grande penalidade do brasileiro Vinicius Júnior, tendo Mouctar Diakhaby adiantado os ‘che’ à passagem do quarto de hora inicial.



Vinicius ainda igualou (50 minutos), já depois de o defesa central guineense ter marcado na própria baliza (21), num lance invalidado por fora de jogo do francês Kylian Mbappé, mas o Valência - usou o português André Almeida de início, mas teve Thierry Correia de fora, por lesão -, logrou o triunfo no fim, castigando o balanceamento ofensivo contrário.



No quinto minuto de compensação, o suplente Hugo Duro, ex-avançado dos campeões europeus e espanhóis, finalizou de cabeça um ataque rápido, quase sempre ao primeiro toque, garantindo a segunda vitória seguida e o quinto encontro sem perder do Valência.



Os ‘che’ não ganhavam fora ao Real Madrid há 17 anos e aplicaram a quinta derrota dos ‘blancos’, tendo ascendido ao 15.º posto, com 34 pontos, sete acima da zona de descida.



O Valência está em igualdade com Osasuna, 14.º (menos um duelo), e Girona, 13.º, que foi a sensação da época passada, mas não ganha há oito partidas e saiu derrotado na receção ao Alavés, 17.º, com 30 pontos, graças ao tento de Carlos Vicente (61 minutos).



Os bascos descolaram à condição do Leganés, 18.º e antepenúltimo colocado, em zona de descida, numa tarde em que o Celta de Vigo venceu em Maiorca (1-2), destacando-se dos baleares e do Rayo Vallecano, goleado na sexta-feira em casa pelo Espanyol (0-4).



Alfonso González (minuto 53) e Fer López (72) deram a volta ao golo do eslovaco Martin Valjent (17) rumo ao oitavo desafio invicto dos galegos e ao segundo desaire consecutivo do Maiorca, que deixou Chiquinho no banco e esteve privado de Samu Costa, suspenso.