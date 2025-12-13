Futebol Internacional
Líder FC Barcelona soma sétima vitória seguida na Liga espanhola
O FC Barcelona recebeu e venceu hoje o Osasuna, por 2-0, obtendo o sétimo triunfo consecutivo na Liga espanhola de futebol, que lidera com sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que joga no domingo.
Depois de uma primeira parte sem golos, o internacional brasileiro Raphinha assumiu o protagonismo do encontro da 16.ª jornada, 'bisando' aos 70 e aos 86 minutos e selando novo triunfo dos catalães.
O FC Barcelona consolidou o primeiro lugar da La Liga, com 43 pontos, aguardando agora pela prestação do Real Madrid, que defronta no domingo fora o Alavés, e que é o segundo classificado com 36.
O Villarreal está no terceiro posto com 35 pontos, mas menos dois jogos que o líder, e desloca-se ao campo do Levante, também no domingo, procurando manter o bom momento a nível interno, acumulando seis vitórias consecutivas no campeonato, ao contrário do fraco desempenho na Liga dos Campeões (35.º e penúltimo classificado com apenas um ponto em seis jogos).
Logo atrás do 'submarino amarelo' está o Atlético de Madrid (quarto com 34), que regressou hoje aos triunfos no campeonato, vencendo em casa o Valência (2-1).
A equipa de Diego Simeone, que vinha de duas derrotas fora em ‘La Liga’, com FC Barcelona (3-1) e Athletic Bilbau (1-0), conseguiu manter um registo quase impoluto no Metropolitano, a sua casa, onde tem no campeonato um empate e agora 11 vitórias seguidas.
Koke e Griezmann fizeram os golos dos 'colchoneros', aos 17 e aos 74 minutos.
No outro jogo já disputado hoje em Espanha, o Maiorca ganhou ao Elche, por 3-1, e ocupa o 14.º lugar com 17 pontos, enquanto o adversário é nono com 19.
O Maiorca esteve privado do português Samu Costa, que falhou a partida por castigo após acumulação de cartões amarelos, enquanto o Elche contou com Martim Neto a titular no meio-campo, e com o internacional luso André Silva a partir dos 87 minutos.
O FC Barcelona consolidou o primeiro lugar da La Liga, com 43 pontos, aguardando agora pela prestação do Real Madrid, que defronta no domingo fora o Alavés, e que é o segundo classificado com 36.
O Villarreal está no terceiro posto com 35 pontos, mas menos dois jogos que o líder, e desloca-se ao campo do Levante, também no domingo, procurando manter o bom momento a nível interno, acumulando seis vitórias consecutivas no campeonato, ao contrário do fraco desempenho na Liga dos Campeões (35.º e penúltimo classificado com apenas um ponto em seis jogos).
Logo atrás do 'submarino amarelo' está o Atlético de Madrid (quarto com 34), que regressou hoje aos triunfos no campeonato, vencendo em casa o Valência (2-1).
A equipa de Diego Simeone, que vinha de duas derrotas fora em ‘La Liga’, com FC Barcelona (3-1) e Athletic Bilbau (1-0), conseguiu manter um registo quase impoluto no Metropolitano, a sua casa, onde tem no campeonato um empate e agora 11 vitórias seguidas.
Koke e Griezmann fizeram os golos dos 'colchoneros', aos 17 e aos 74 minutos.
No outro jogo já disputado hoje em Espanha, o Maiorca ganhou ao Elche, por 3-1, e ocupa o 14.º lugar com 17 pontos, enquanto o adversário é nono com 19.
O Maiorca esteve privado do português Samu Costa, que falhou a partida por castigo após acumulação de cartões amarelos, enquanto o Elche contou com Martim Neto a titular no meio-campo, e com o internacional luso André Silva a partir dos 87 minutos.