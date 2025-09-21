Líder Feyenoord cede empate tardio e perde primeiros pontos na Liga neerlandesa
O líder Feyenoord, adversário do Sporting de Braga na estreia na Liga Europa, cedeu hoje os primeiros pontos na Liga neerlandesa de futebol, ao empatar fora com o AZ Alkmaar (3-3), falhando a vitória nos descontos.
No encerramento da sexta jornada, a equipa de Roterdão anulou duas desvantagens e inverteu o marcador no último quarto de hora, graças ao golo do argelino Anis Hadj-Moussa, aos 78 minutos, mas viu Mexx Meerdink igualar de penálti, aos 90+8 minutos, encerrando uma sequência de cinco triunfos nas cinco primeiras rondas do campeonato.
Os visitantes não utilizaram o extremo português Gonçalo Borges e terminaram com 10 unidades, devido à expulsão do bósnio Anel Ahmedhodzić, aos 90 minutos, num jogo em que Ro-Zangelo Daal, aos 24, e Denso Kasius, aos 51, adiantaram o AZ, por entre os tentos do capitão Sem Steijn, de grande penalidade, aos 36, e do australiano Jordan Bos, aos 56.
O Feyenoord segue isolado na primeira posição da Eredivisie, com 16 pontos, contra 11 do AZ (menos um jogo), quinto classificado e com o defesa central Alexandre Penetra a titular, numa ronda marcada igualmente pelo empate entre PSV Eindhoven e Ajax (2-2).
O marroquino Ismael Saibari, logo aos sete minutos, e o espanhol Yarek Gasiorowski, aos 81, colocaram os bicampeões na frente, mas os visitantes ripostaram por Kenneth Taylor, de penálti, aos 31, e pelo suplente israelita Oscar Gloukh, em estreia a marcar, aos 88.
O PSV vacilou pela segunda vez nas últimas três jornadas e é segundo, com 13 pontos, um acima do Ajax, terceiro, que intercalou três vitórias e três empates nos primeiros seis jogos e foi alcançado pelo Groningen, vitorioso na receção de sábado ao Telstar (2-0).
PSV e Ajax são os dois representantes dos Países Baixos na fase de liga da Liga dos Campeões, com o clube de Amesterdão a defrontar o Benfica, enquanto o Feyenoord visitará o Sporting de Braga na quarta-feira, para a ronda inaugural da fase homóloga da Liga Europa, prova que conquistou em 1973/74 e 2001/02, no formato da Taça UEFA.
