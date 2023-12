Líder Girona bate Valência com cambalhota na reta final do jogo

Depois de uma primeira parte sem golos, o avançado Hugo Duro adiantou os visitantes no marcador, aos 57, mas o uruguaio Cristhian Stuani e o brasileiro Yan Couto, que saltaram do banco de suplentes (75 e 82), foram decisivos para a reviravolta operada pelo Girona, com o primeiro a bisar e o segundo a fazer as duas assistências para os golos, aos 83 e aos 88.



Com a vitória nesta partida da 15.ª jornada da La Liga, o Girona está no primeiro lugar com 38 pontos, mais três do que o Real Madrid, que recebe hoje o Granada.



Por seu turno, o Valência, que contou com o português Thierry Correia no onze titular, enquanto André Almeida ficou fora por lesão, é 10.º com 19 pontos.