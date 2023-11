Líder Girona soma quinta vitória seguida na visita ao Rayo Vallecano

A formação da casa até se adiantou no marcador, logo aos cinco minutos, por intermédio de Álvaro García, mas o avançado ucraniano Artem Dovbyk igualou a contagem ainda antes do intervalo, aos 42.



Já na segunda parte, o atacante brasileiro Sávio marcou o segundo golo do Girona, aos 65, confirmando a 'remontada' da equipa orientada por Michel, que lidera isolada a La Liga com 34 pontos, mais cinco do que o Real Madrid, segundo classificado, que recebe hoje o Valência.



Por seu turno, o Rayo Vallecano - que vinha de dois empates - segue na nona posição, com 18 pontos, tendo perdido a oportunidade de ascender, ainda que provisoriamente, aos lugares que dão acesso às competições europeias.