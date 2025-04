Líder Inter Milão perde nos descontos em Bolonha e deixa-se igualar pelo Nápoles

O avançado Riccardo Orsolini marcou, aos 90+4 minutos, o golo da vitória da formação treinada por Vincenzo Italiano, que foi expulso do banco aos 56 minutos, dando os três pontos ao Bolonha, que segue no quarto posto da Serie A, com 60 pontos, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época.



Já o Inter Milão perdeu nesta 33.ª jornada a vantagem pontual que tinha sobre o Nápoles, mantendo-se no primeiro lugar do campeonato, com 71 pontos, mas em igualdade com os napolitanos, que venceram na véspera em casa do lanterna-vermelha, Monza (1-0).



Num duelo entre 'aflitos', o Empoli e o Veneza, ambos em zona de despromoção, empataram a duas bolas, com todos os golos a surgirem no segundo tempo.



Com a igualdade, o Veneza é 18.º clasificado, com 25 pontos, os mesmos que o Empoli, que segue no 19.º e penúltimo lugar, ambos à frente do Monza.