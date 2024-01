Líder Inter Milão sofre para vencer "aflito" Verona na Liga italiana

Num final de jogo verdadeiramente dramático, os visitantes ainda tiveram oportunidade de empatar, mas o francês Thomas Henry falhou um penálti, aos 90+10.



O sofrido triunfo do líder da Serie A, que até se tinha adiantado nos minutos iniciais do encontro, só foi garantido por Davide Frattesi, aos 90+3, com o médio italiano a levar ao delírio o Estádio Giuseppe Meazza.



No regresso à titularidade de Benjamin Pavard, que sofreu uma luxação da rótula do joelho esquerdo no início de novembro, a equipa da casa não esperou muito até festejar o primeiro golo, com o inevitável Lautaro Martínez a responder na perfeição a um passe de Mkhitaryan, aos 13 minutos.



O melhor goleador da Serie A -- conta com 16 golos -- ainda marcou uma segunda vez, aos 48 minutos, mas o golo foi anulado por fora de jogo.



O Inter foi gerindo a vantagem mínima sem grande inspiração, enquanto o Verona, afundado nos lugares de despromoção, ia tentando, sem sucesso, chegar à baliza do líder do campeonato italiano. A perseverança dos visitantes foi recompensada ao minuto 74, quando Thomas Henry, acabado de saltar do banco, fez o golo do empate.



Mas o francês, que devolveu a esperança ao Verona, acabaria mesmo por 'condenar' a sua equipa a nova derrota (a 11.ª no campeonato) ao desperdiçar o penálti no último minuto dos descontos, numa altura em que os visitantes já estavam reduzidos a 10, por expulsão com vermelho direto de Darko Lazovic, por protestos (90+4).



Assim, o Inter aumenta provisoriamente a distância para a perseguidora Juventus, que só no domingo visita a lanterna-vermelha Salernitana: os milaneses somam 48 pontos, mais cinco do que a segunda classificada. Já o Verona é 18.º, com 14.