Líder Inter vence Udinese e coloca pressão no Nápoles

O austríaco Marco Arnautovic, aos 12 minutos, e Davide Frattesi, aos 29, em ambos os casos assistidos por Federico Dimarco, foram os marcadores dos golos do Inter Milão, tendo a Udinese reduzido para 2-1 pelo francês Oumar Solet, aos 71.



O Inter Milão passa a somar 67 pontos, com mais seis do que o Nápoles, segundo, que ainda hoje recebe o AC Milan, orientado pelo treinador português Sérgio Conceição e dos internacionais lusos Rafael Leão e João Félix.



A Udinese, que nas últimas três jornadas somou apenas um ponto, segue no 10.º lugar, com 40 pontos, mais longe dos lugares de acesso às provas da UEFA.



A Fiorentina venceu em casa por 1-0 a Atalanta, impondo à equipa de Bérgamo a segunda derrota consecutiva, que a deixa em apuros no ‘top 3’ da classificação, com um golo de Moise Kean, aos 45 minutos.



Após vencer por 3-0 a Juventus na ronda anterior, a Fiorentina prosseguiu o seu ataque às equipas do topo da classificação com novo triunfo desta vez pela margem mínima frente à Atalanta e que a mantém na corrida aos lugares de acesso às provas da UEFA.



Na luta pela fuga aos lugares de despromoção, o Cagliari venceu em casa por 3-0 o lanterna-vermelha Monza, regressando aos triunfos após dois empates e três derrotas. Segue no 15.º lugar, com 29 pontos, enquanto o Monza, que não vence há 10 jornadas, continua cada vez mais ‘enterrado’ na última posição, com 15.