Líder Palmeiras e Cruzeiro empatam a um golo no Brasileirão

Os forasteiros adiantaram-se logo aos 11 minutos, com um tento do equatoriano Keny Arroyo, num remate rasteiro de fora da área que fez a bola entrar junto ao poste direito da baliza defendida por Carlos Miguel.



A formação da casa não demorou, porém, muito tempo a chegar à igualdade, o que conseguiu aos 20 minutos, com mais um ‘tiro’ de fora da área, desta vez de Felipe Anderson, na ressaca a um corte da defesa do Cruzeiro, após livre lateral.



Depois de um início frenético, o resultado não mais se alterou, num embate em que o Cruzeiro teve mais posse de bola e o Palmeiras rematou mais.



Com este resultado, o conjunto de Abel Ferreira, que passou a somar 35 pontos, ficou à mercê do Flamengo, que está no segundo lugar, com 30, mas tem menos dois jogos, um deles a disputar hoje, no reduto do Athletico Paranaense.



Por seu lado, o Cruzeiro segue, provisoriamente, no 12.º lugar, com 20 pontos.