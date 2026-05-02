Líder Paris Saint-Germain cede empate com várias poupanças para a `Champions`

A jogar em casa, o técnico do tetracampeão francês, Luis Enrique, fez várias mudanças na equipa, deixando de fora da convocatória os portugueses Gonçalo Ramos, Nuno Mendes e Vitinha, e colocando João Neves no banco de suplentes (entrou aos 62 minutos), mas adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio do jovem avançado senegalês Ibrahim Mbaye.



A resposta do Lorient não tardou, com o atacante Pablo Pagis a igualar a contagem aos 12, e a partida foi empatada para o intervalo.



Já no segundo tempo, e logo a seguir à entrada em campo de João Neves, o PSG voltou a adiantar-se, graças a Warren Zaire-Emery (62), mas os visitantes conseguiram restabelecer o empate aos 78, com Aiyegun Tosin, ponta de lança do Benim, a fixar o resultado final.



Com a divisão de pontos, o PSG mantém-se na liderança, agora com 70 pontos, mais sete do que o mais direto perseguidor, o Lens, que tem 63 e joga hoje no terreno do Nice, de Tiago Gouveia.



O Nantes recebeu e venceu o Marselha, por esclarecedores 3-0, com os três golos marcados de 'rajada' já no segundo tempo.



O camaronês Ignatius Ganago marcou aos 50, Remy Cabella aos 54, e Matthis Abline aos 58, permitindo que o Nantes ainda sonhe com a permanência na Ligue 1, apesar de ser 17.º e penúltimo com 23 pontos.



Já o Marselha somou o terceiro encontro consecutivo sem vencer, e está na sexta posição, a última que dá acesso às competições europeias, com 53 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Mónaco, que defronta hoje o Metz.



