Futebol Internacional
Líder PSG vence jogo em atraso com Nantes e sacode pressão do Lens
O Paris Saint-Germain bateu hoje em casa o Nantes por 3-0, em jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga francesa de futebol, e segue na liderança com mais quatro pontos do que o Lens.
Com João Neves a ser o único dos internacionais portugueses em ação, uma vez que Gonçalo Ramos foi suplente não utilizado e Nuno Mendes e Vitinha falharam o encontro por lesão, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia foi o 'homem do jogo', ao marcar dois golos, aos 13 e 50 minutos, o primeiro de penálti.
O outro golo dos parisienses foi apontado por Désiré Doué, aos 37 minutos, após assistência do defesa marroquino Achraf Hakimi, afundando ainda mais o Nantes na tabela classificativa (17.º e penúltimo, com 20 pontos).
A vitória permitiu ao tetracampeão francês - que vinha de uma derrota caseira com o Lyon (2-1) no fim de semana - 'respirar' melhor na liderança, com 66 pontos, em 29 jornadas, mais quatro pontos do que o segundo classificado, o Lens.
Na próxima jornada, o PSG visita o Angers (sábado), enquanto o Lens joga na sexta-feira fora com o Brest.
