Líder Real Madrid vence Espanyol com golos de fora da área de Militão e Mbappé
Dois golos de fora da área dos futebolistas Éder Militão e Kylian Mbappé asseguraram hoje a vitória do Real Madrid na receção ao Espanyol (2-0), na quinta jornada da Liga espanhola, que os ‘merengues’ continuam a comandar isolados.
No Estádio Santiago Bernabéu, o brasileiro Éder Militão, ex-defesa central do FC Porto, adiantou os anfitriões aos 22 minutos, com o francês Kylian Mbappé a ampliar aos 47, reforçando a liderança dos melhores marcadores do campeonato, agora com cinco golos.
A partida ficou ainda assinalada pelo regresso à competição do médio defensivo francês Eduardo Camavinga e do centrocampista ofensivo inglês Jude Bellingham, que estiveram ausentes por lesão desde abril e julho, respetivamente, sendo suplentes utilizados na reta final.
O Real Madrid somou a quinta vitória em outros tantos jogos e passou a somar 15 pontos, contra 10 do campeão FC Barcelona, segundo classificado e anfitrião do Getafe no domingo, e do Espanyol, terceiro, que poderá sair do pódio com o decurso da jornada.
Adversários do Benfica na fase de liga da Liga dos Campeões, os ‘merengues’ impuseram a primeira derrota aos catalães na prova, sendo que não iniciavam uma edição com cinco triunfos desde 2023/24, temporada do seu 36.º e último título espanhol.
O segundo dia da quinta ronda de La Liga tem cinco partidas e iniciou com uma goleada do Levante na visita ao lanterna-vermelha Girona (4-0), que terminou com nove unidades, face às expulsões do belga Axel Witsel, antigo médio do Benfica, e do brasileiro Vitor Reis.
O camaronês Karl Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero e o centro-africano Goduine Koyalipou construíram a primeira vitória em três anos dos valencianos na elite, à qual voltaram esta época, ocupando o 12.º lugar, com quatro pontos, três acima dos catalães.
