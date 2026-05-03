Liga Campeões. Bayern e PSG podem repetir ‘banquete’, Atlético e Arsenal vão desfazer impasse

Após a sensacional vitória 5-4 alcançada na capital francesa, o PSG parte com ligeira vantagem para o jogo de quarta-feira, na Alemanha, um dia depois de os ingleses – que eliminaram o Sporting nos quartos de final – receberem a equipa espanhola, após o empate 1-1 em Madrid, um resultado, como seria de esperar, menos extravagante.



A primeira mão das meias-finais confirmou exatamente o que se esperava das duas eliminatórias e a razão pela qual o vencedor do confronto entre o atual campeão e o colosso alemão, o terceiro clube com mais títulos na ‘Champions’, com seis troféus conquistados, é considerado uma espécie de campeão antecipado.



Dos quatro semifinalistas, o Bayern Munique é o clube com mais pergaminhos (foi campeão europeu em 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 e 2020, no último graças à vitória por 1-0 sobre o PSG, na final disputada em Lisboa), mas precisa de recuperar do desaire tangencial, quando até poderia estar numa posição muito mais fragilizada, uma vez que esteve a perder por 5-2 em Paris.



Os dois ataques mais produtivos da atual edição da ‘Champions’ justificaram esse estatuto no Parque dos Príncipes, com a contribuição do médio português João Neves, que marcou um dos golos dos parisienses, num jogo em que os compatriotas Nuno Mendes e Vitinha também foram titulares na equipa anfitriã e Gonçalo Ramos foi suplente não utilizado.



João Neves marcou, aos 33 minutos, o segundo golo do PSG, que beneficiou também dos ‘bis’ do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (24 e 56) e de Ousmane Dembélé (45+5, de grande penalidade, e 59), enquanto o inglês Harry Kane, segundo melhor marcador da prova, com 13 remates certeiros, e o francês Michael Olise faturaram para os germânicos, aos 17, também de penálti, e 41.



O Bayern Munique, que não pode contar com o defesa português Raphaël Guerreiro devido a lesão, conseguiu minimizar os danos, graças aos golos marcados pelo francês Dayot Upamecano (65 minutos) e pelo colombiano Luis Díaz (68), ex-jogador do FC Porto, que permitem encarar com otimismo a receção ao detentor do troféu.



A equipa treinada pelo belga Vincent Kompany entrou em modo de gestão na Liga alemã, pois já assegurou a revalidação antecipada do título, como o comprova o empate 3-3 concedido no sábado na receção ao lanterna-vermelha Heidenheim, conseguido apenas aos 90+10 minutos, graças a um autogolo do guarda-redes dos visitantes.



Apesar de ainda não ter garantido a conquista do pentacampeonato em França, a sólida vantagem sobre o perseguidor Lens permitiu ao treinador espanhol Luís Enrique apresentar uma equipa alternativa na receção ao Lorient e o desfecho também não foi brilhante, saldando-se por uma igualdade 2-2.



A outra meia-final opõe dois clubes que nunca ergueram o cetro (apesar de já terem atingido a final) e estão em situação menos vantajosa nas respetivas ligas: o Arsenal já teve ar de campeão antecipado em Inglaterra, mas vê agora a liderança ameaçada pelo Manchester City, enquanto o Atlético de Madrid é apenas quarto classificado em Espanha.



No sábado, a equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta cumpriu a obrigação de vencer em casa o Fulham, orientado pelo português Marco Silva, por categórico 3-0, enquanto a formação treinada pelo argentino Diego Simeone, mesmo com um ‘onze’ alternativo, impôs-se por 2-0 em Valência.



O primeiro finalista será conhecido na terça-feira, em Londres, mas, para isso, ingleses e espanhóis terão de desfazer o 1-1 do embate inicial, estabelecido através de duas grandes penalidades, marcadas pelo sueco Viktor Gyökeres, ex-jogador do Sporting, aos 44 minutos, para os ‘gunners’, e pelo argentino Julián Alvarez, aos 56, para os ‘colchoneros’.



O jogo decisivo da mais importante competição europeia de clubes de 2026/27 disputa-se em 30 de maio, na Arena Puskas, em Budapeste.



