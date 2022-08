Liga Conferencia Europa. Gil Vicente recebe AZ Alkmaar em missão "quase" impossivel

O 'sonho' gilista de ser a primeira equipa portuguesa na fase de grupos da terceira competição da UEFA ‘esbarrou’ na pesada derrota em Alkmaar, mas o treinador Ivo Vieira admite haver ainda “uma réstia de esperança” na qualificação.

O técnico considera que o “resultado pesado” sofrido na primeira mão do ‘play-off’ não espelha “a diferença de qualidade entre as duas equipas” e que o Gil Vicente irá colocar em campo “todo o seu potencial e lutar por um resultado diferente”.





Na primeira mão, há uma semana, o Gil Vicente ainda segurou os neerlandeses até ao intervalo, em que sofreu apenas um golo, por Dani de Wit, mas 'hipotecou' as suas ambições em pouco mais de 10 minutos na etapa complementar, ao ‘encaixar’ mais três tentos, por Mayckel Lahdo, Vangelis Pavlidis e Mees de Wit.O treinador do AZ Alkmaar, Peter Jansen, considera que a eliminatória “ainda não está fechada”, mas reconhece que só um ‘milagre’ por parte da equipa de Barcelos poderá tirar aos neerlandeses o apuramento para a fase de grupos.O encontro entre Gil Vicente e AZ Alkmaar está agendado para hoje, a partir das 20:00, no Estádio Cidade de Barcelos, e será dirigido pelo croata Fran Jovic.