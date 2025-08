Liga Conferência Europa. Santa Clara continua campanha europeia com Larne de olho no play-off

Dias antes da estreia na I Liga portuguesa, em casa do Famalicão, os açorianos visitam o Larne após eliminarem os croatas do Varazdin na fase anterior, recuperando de um 2-1 na primeira mão com o 2-0 em casa.



Agora, os quintos classificados na época passada vão bater-se com um adversário que vem já da primeira ronda e que somou duas eliminações de adversários no desempate por grandes penalidades – o Larne afastou Auda e Prishtina desta forma.



Nesta prova, em que em 2024/25 Portugal se estreou na fase de liga por intermédio do Vitória de Guimarães, a equipa orientada por Vasco Matos até já sabe quem encontrará no derradeiro play-off, caso ultrapasse os norte-irlandeses, no caso os kosovares do Ballkani ou os irlandeses do Shamrock Rovers.



De fora do caminho dos lusos ficaram emblemas como o Crystal Palace ou Shakhtar Donetsk, teoricamente mais complicados, e o Partizan, clube sérvio que eliminou a formação de São Miguel na primeira participação na competição, em 2021/22, precisamente no play-off.



Esta é a terceira campanha europeia do Santa Clara, de resto, depois de se estrearem na Taça Intertoto em 2002/03 – afastaram o Shirak, da Arménia, mas quedaram eliminados ante os checos do Teplice.



Noutros jogos, o Olimpija Ljubljana, de Jorge Simão, recebe os albaneses do Egnatia, enquanto o Ararat, treinado por Tulipa, visita o Sparta de Praga, e o Differdange, de Pedro Silva, recebe o Levadia.