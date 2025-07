Liga Conferência Europa. Santa Clara vira eliminatória com Varazdin e segue em frente

Um golo em cada parte, o primeiro por Vinícius Lopes, logo aos cinco minutos, e o segundo por Gabriel Silva, aos 68, ditaram o triunfo pelos dois golos de diferença que a equipa açoriana necessitava, repetindo assim o feito de 2021/22, quando superou a segunda pré-eliminatória, na sua estreia em provas europeias.



O vencedor desta ronda vai defrontar na terceira pré-eliminatória, agendada para 07 e 14 de agosto, quem sair do confronto entre Larne, da Irlanda do Norte, e Prishtina, do Kosovo, formações que ainda se defrontam.