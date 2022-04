Liga Conferência Europa vai ter VAR

O organismo regulador do futebol europeu revelou, em comunicado, que a única competição europeia que ainda não recorre ao VAR para auxiliar as equipas de arbitragem terá acesso à tecnologia nos jogos decisivos desta temporada, entre os quais a final, em Tirana, em 25 de maio.



As meias-finais da primeira edição da Liga Conferência Europa, a terceira prova europeia de clubes na hierarquia da UEFA, serão disputadas entre Feyenoord e Marselha e entre Leicester e Roma, treinada pelo português José Mourinho.