Com 10 pontos em 12 possíveis, os vimaranenses integram o trio de terceiros classificados – avançam oito diretamente para a próxima fase -, tendo, depois de nove triunfos consecutivos na Liga Conferência, um recorde português nas provas da UEFA, os pupilos de Rui Borges tropeçado na última jornada, com empate no Cazaquistão, porém continuam invictos, no seu melhor percurso europeu da história.