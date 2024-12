O Vitória de Guimarães, segundo classificado da fase de liga da Liga Conferência, com 13 pontos, recebe os italianos da Fiorentina, terceiros, com 12, para a sexta e última jornada, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Juxhin Xhaja, da Albânia.