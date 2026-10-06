Liga das Nações. Espanha avança para os quartos com quarta vitória na Croácia

A Espanha garantiu hoje a presença nos quartos de final da Liga das Nações de futebol, ao vencer na Croácia por 2-1, na quarta jornada do Grupo A3, enquanto a Inglaterra bateu a República Checa, por 3-0.



A seleção espanhola, campeã europeia e mundial em título, somou o quarto triunfo em quatro jogos e juntou-se a Portugal nos ‘quartos’, como as únicas equipas com um percurso 100% vitorioso na ‘primeira divisão’ da fase de grupos.



Em Split, os croatas adiantaram-se aos 17 minutos, por intermédio de Ivan Perisic, mas os espanhóis, deram a volta na segunda parte, com dois golos de Mikel Merino, aos 61 e 88, sem que o sportinguista Fresneda saísse do banco.



A Croácia ficou reduzida a 10 jogadores, aos 79, quando Perisic viu o segundo cartão amarelo, por uma entrada perigosa sobre Marc Cucurella.



A derrota prolonga o momento negativo da Croácia, que no encontro anterior tinha sido goleada pela Inglaterra por 7-0, em Rijeka, no sábado passado.



Harry Kane no leme inglês



Em Wembley, a Inglaterra confirmou praticamente o segundo lugar do grupo ao bater a República Checa, por 3-0, com um autogolo de Vladimír Coufal, aos 27 minutos, e dois golos de Harry Kane, aos 40 e 57, no seu 125.º jogo pela seleção dos ‘três leões’.



A Espanha lidera o Grupo A3, com 12 pontos, seguida da Inglaterra, com nove, enquanto a Croácia é terceira, com três, e os checos ainda não pontuaram.



Em relação à ‘segunda divisão’ da Liga das Nações, no Grupo B1, a Suíça manteve o pleno de vitórias, ao derrotar a Macedónia do Norte por 3-0, em Lucerna, com os golos de Fabian Rieder, Johan Manzambi e Dan Ndoye.



No outro jogo do grupo, a Eslovénia venceu na visita à Escócia por 2-1, com Ryan Christie a colocar os escoceses em vantagem, aos 31 minutos, e Aljosa Matko e Danijel Sturm a darem a volta ao marcador na segunda parte.



A Suíça lidera, com 12 pontos, seguida da Eslovénia, com sete, da Escócia, com quatro, e da Macedónia do Norte, ainda sem pontos.



Na ‘terceira divisão’, no Grupo C1, a Albânia recebeu e bateu San Marino por 2-1, com Kristjan Asllani a marcar os dois golos, o segundo dos quais de grande penalidade, aos 90+3 minutos. Lorenzo Lazzari havia empatado para os visitantes.



A jogar em Budapeste, devido à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a Bielorrússia venceu a Finlândia por 1-0, com um golo de Artem Shumanskiy, logo no primeiro minuto.



A Albânia lidera, com nove pontos, seguida de Bielorrússia e Finlândia, ambas com sete. San Marino é último, sem pontos.



Por seu lado, no Grupo C3, Cazaquistão e Ilhas Faroé empataram 2-2, em Astana, num encontro em que ambas as equipas terminaram reduzidas a 10 jogadores. Petur Knudsen e Géza Turi deram vantagem aos visitantes, mas Sergey Maliy e Nuraly Alip restabeleceram a igualdade.



Já a Eslováquia foi vencer na visita à Moldova, por 4-0, com golos de David Strelec, Tomás Suslov, Dávid Hancko e Lukás Haraslín.



Os eslovacos lideram o grupo, com 10 pontos, seguida dos faroenses, com quatro, dos moldavos, também com quatro, e do cazaques, com dois.



No Grupo C4, Estónia e Islândia empataram 0-0, enquanto a Bulgária venceu por 2-0 no Luxemburgo, desfalcado do benfiquista Leandro Barreiro, por castigo, com golos de Kristiyan Balov e Atanas Iliev.



A Islândia lidera, com oito pontos, seguida da Estónia, com seis, da Bulgária, com quatro, e do Luxemburgo, com três.