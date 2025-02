Liga das Nações. Portugal - Inglaterra

Portugal vai ter pela frente seis desafios de alto nível no grupo A3, com o objetivo a passar pela manutenção, face ao poderio e claro favoritismo de duas das três oponentes.Pode igualmente seguir a partida entre Portugal e Inglaterra com relato na Antena 1 conduzido por Paulo Sérgio, comentários de Luís Cristóvão e reportagem de Marco Fernandes.