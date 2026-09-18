Liga das Nações. Sportinguista Doumbia chamado pela primeira vez à seleção italiana

O jogador do Sporting é um dos nove estreantes absolutos nas convocatórias da principal seleção italiana, juntando-se ao guarda-redes Massimo Pessina (Bolonha), aos defesas Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), ao também médio Alessandro Romano (Cagliari) e aos avançados Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Nápoles) e Mohamed Zoma (Nuremberga).



Doumbia, de 22 anos, faz parte da ‘revolução’ promovida por Mancini após o apuramento falhado para o Mundial2026, integrando o elenco convocado pelo selecionador para os primeiros quatro jogos da quinta edição da Liga das Nações, de que Portugal é campeão em título.



Itália faz parte do grupo A1 da competição, juntamente com Bélgica, Turquia e França.



Os transalpinos iniciam a sua caminhada em 25 de setembro, frente aos belgas, visitando depois a Turquia (28 de setembro) e a França (02 de outubro). Em 05 de outubro, recebe os turcos.



Doumbia chegou ao Sporting esta época, após ter representado o Veneza nas duas temporadas anteriores, tendo assinado um contrato com os 'leões' até 2031.



